حوادث القطارات الأكثر فتكاً في أوروبا

بعد حادث القطار الذي حصد أرواح ما لا يقل عن 36 شخصاً مساء الثلاثاء في اليونان، نستعرض في ما يلي أسوأ حوادث القطارات في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة في أوروبا:
- 101 قتيل في ألمانيا سنة 1998
في الثالث من يونيو، أوقع انحراف قطار تابع لخطوط «إنترسيتي إكسبرس» 101 قتيل و88 جريحاً في إشيدي في شمال ألمانيا، في أسوأ كارثة قطارات في البلاد منذ حادث أوقع مئة وقتيلين قرب ميونيخ في يونيو 1945. وأكثر الفرضيات رجحاناً في هذه الكارثة كانت تحطم أقواس عجلات القطار.
- 80 قتيلا في إسبانيا سنة 2013
في 24 يوليو، انحرف قطار كان يسير بسرعة 179 كيلومتراً في الساعة عند منعطف يُمنع تجاوزه بسرعة تتخطى 80 كيلومتراً في الساعة، قبيل وصوله إلى سنتياغو دي كومبوستيلا في شمال غرب إسبانيا. وفي المحصلة، قضى 80 شخصاً وجرح 140 آخرون في حادثة القطارات هذه، وهي الأسوأ في إسبانيا منذ 1944.
- 47 قتيلا في مونتينيغرو سنة 2006
قُتل ما لا يقل عن 47 شخصاً وجُرح 234 آخرون في 23 يناير إثر انحراف قطار مكتظ بالركاب على بعد 15 كيلومتراً من العاصمة بودغوريتسا، إثر عدم تشغيل سائق القطار المكابح.
- 45 قتيلا في أوكرانيا سنة 2010
قُتل أربعة وخمسون شخصاً في 12 أكتوبر في اصطدام بين قطار وحافلة في مارغانيتس في وسط أوكرانيا. وحمّلت السلطات الأوكرانية سائق الحافلة الذي قضى في الحادثة، المسؤولية بسبب دخوله خطاً للقطارات متجاهلاً الإشارة الحمراء وتحذيرات الركاب.
- 41 قتيلا في تركيا سنة 2004
في 22 يوليو، أدى انحراف قطار سريع في منطقة باموكوفا بمحافظة صقاريا شمال غرب تركيا، إلى سقوط 41 قتيلاً و80 جريحاً، في أسوأ حادث قطارات في البلاد منذ ما يقرب من نصف قرن.
- 33 قتيلا في المجر سنة 2003
قضى ثلاثة وثلاثون متقاعداً ألمانياً إثر اصطدام حافلة كانت تقلّهم بقطار في مدينة سوفيوك السياحية على ضفاف بحيرة بالاتون في غرب المجر. وكان سائق الحافلة السياحية دخل إلى سكة القطار رغم الإشارة المرورية الحمراء. وفي 1983، وقع اصطدام مشابه بين حافلة مجرية وقطار كان يمر في هذه المدينة، ما أوقع 20 قتيلاً.
- 32 قتيلا في إيطاليا سنة 2009
أدى انحراف شاحنة صهريج للمحروقات ثم انفجارها عند مرور قطار في فياريجو وسط إيطاليا إلى سقوط 32 قتيلا في 29 يونيو، في أسوأ حادثة قطارات في البلاد منذ تصادم سنة 1978 بين قطارين أودى بحياة 50 شخصاً في مدينة بولونيا وسط البلاد.
- 31 قتيلا في إنجلترا سنة 1999
في الخامس من أكتوبر، أدى اصطدام قطار للرحلات القصيرة تجاوز الإشارة الحمراء، بآخر مخصص للرحلات بين المناطق بعد الخروج من محطة بادينغتون في لندن، إلى سقوط 31 قتيلا و245 جريحاً.