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عطل فني يصيب «تويتر» حول العالم

تعبيرية
1 مارس 2023 16:14

واجه مستخدمو تويتر التي اشتراها أخيراً الملياردير إيلون ماسك، مشكلات في الدخول إلى حساباتهم على الشبكة ظهر الأربعاء في أجزاء كثيرة من العالم، وفق بلاغات عبر موقع "داون ديتكتر" المتخصص في رصد أعطال المعلوماتية تأكدت منها وكالة فرانس برس.

وسجل الموقع ظهراً أكثر من 4200 بلاغ في الولايات المتحدة، وما يزيد عن 1600 في فرنسا.

وبحسب ملاحظات صحافيي وكالة فرانس برس، لم يكن متاحاً عبر موقع تويتر الإلكتروني وتطبيقه للأجهزة المحمولة، الدخول إلى شريط الأحداث لاستعراض أحدث التغريدات، لكن بقي ممكناً الاطلاع على بعض الحسابات أو نشر التغريدات.

ولم ترد تويتر على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس في هذا الشأن.

وعانت تويتر في الأشهر الأخيرة مشكلات فنية، خصوصاً نهاية ديسمبر حين تعذر على بعض المستخدمين الدخول إلى حساباتهم أو الاطلاع على بعض الحسابات.

وتواجه المنصات الرقمية بوتيرة متكررة أعطالاً تعيق الدخول إليها لبعض الوقت، فيما توقف الخدمات لفترات طويلة يبقى أمراً استثنائياً.

 

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المصدر: وكالات
موقع تويتر
تويتر
موقع تويتر للتواصل الاجتماعي
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