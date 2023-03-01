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إيطاليا.. ارتفاع عدد قتلى تحطم قارب مهاجرين إلى 67

من موقع الكارثة
1 مارس 2023 15:46

قالت السلطات الإيطالية اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات الناجمة عن تحطم قارب مهاجرين بالقرب من ساحل إيطاليا الجنوبي ارتفع إلى 67 قتيلا.

وأضاف مسؤولون إقليميون أن رجال الإنقاذ عثروا على جثتي طفلين آخرين ليرتفع عدد القتلى من القُصّر في مأساة الأحد إلى 16.

كان القارب، الذي تعتقد السلطات أنه كان يحمل ما يصل إلى 200 مهاجر، قد أبحر من تركيا وغرق بسبب ارتفاع أمواج البحر قبل فجر يوم الأحد بالقرب من منتجع ستيكاتو دي كوترو على الساحل الشرقي لكالابريا.

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المصدر: وكالات
مهاجرون
إيطاليا
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