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روسيا تصد هجوماً كبيراً بالمسيرات على القرم

تفجير سابق في القرم (أرشيفية)
1 مارس 2023 15:26

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن قواتها صدت ما وصفته بهجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم وإنه لم يسفر عن خسائر في صفوف قواتها حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.

 

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روسيا
أوكرانيا
القرم
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