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بأمر ملكي.. السعودية تعتمد 11 مارس يوماً لـ " العلم الوطني"

خادم الحرمين
1 مارس 2023 14:34

صدر، اليوم الأربعاء، بأمر ملكي يخصص يوم 11 مارس من كل عام للعلم الوطني يسمى "يوم العلم". وفق ما  أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاء في نص الأمر الملكي: "انطلاقاً من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، وعلى مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيماناً بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية".

وتابع الأمر الملكي: "وحيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوم العلم
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