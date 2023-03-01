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العراق : انطلاق عملية أمنية لتعزيز الأمن في صلاح الدين

العراق : انطلاق عملية أمنية لتعزيز الأمن في صلاح الدين
1 مارس 2023 13:15

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق ، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية أمنية مشتركة شرق محافظة صلاح الدين ، لتعزيز الأمن ومنع فلول داعش الإرهابي من استغلال أي خرق أمني.

وذكرت الهيئة،  في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والتشكيلات الساندة في الحشد وبغطاء جوي من طيران الجيش شرعت بعملية لتأمين مناطق جزيرة العيث ومنطقة الدواجي ومنطقة اعسيلة وأطراف الملح شرقي صلاح الدين شمال بغداد ".

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وأضافت أن "العملية تهدف لإدامة زخم الأمن في المناطق المذكورة ، ومنع فلول داعش من استغلالها لتنفيذ أي خرق أمني يستهدف المدنيين أو القوات الأمنية".

المصدر: د ب أ
العراق
داعش
داعش الإرهابي
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