فون دير لاين وميتسولا تعزيان في ضحايا حادث القطارين باليونان
تعمل أطقم الإنقاذ في موقع الحادث
1 مارس 2023 13:14
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا عن تعازيهما ، بعد حادث تصادم قطارين في اليونان.
وكتبت فون دير لاين في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) "كل أوروبا تقدم التعازي لكم". وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية "أشاطر شعب اليونان، بعد حادث القطارين المروع، الذي أودى بحياة الكثير جدا من الأشخاص، الليلة الماضية، بالقرب من لاريسا". وأضافت باللغة اليونانية "نحن بجانبكم". التواصل الاجتماعي(تويتر) "أقدم خالص التعازي لجميع الضحايا ولأسرهم ولأصدقائهم". وأضافت "إنني ممتنة لجميع رجال الإنقاذ والطاقم الطبي في الموقع".