جوتيريش يصل إلى بغداد في أول زيارة للعراق منذ 6 سنوات
انطونيو جوتريش
1 مارس 2023 09:43
وصل الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش إلى بغداد مساء الثلاثاء في زيارة هي الأولى له إلى العراق منذ ستّ سنوات.
وقال الأمين العام لدى وصوله إلى العاصمة العراقية "تسعدني كثيراً العودة إلى بغداد". وأضاف بحسب بيان نشره مكتبه أنّ "هذه زيارة تضامن. تضامن مع الشعب والمؤسّسات الديموقراطية في العراق، وتضامن معناه أنّ الأمم المتّحدة ملتزمة تماماً دعم توطيد مؤسّسات البلاد".
وأعرب الأمين العام في تصريحه عن "ثقته بأنّ العراقيين سيتمكّنون من تجاوز الصعوبات والتحدّيات التي يواجهونها بفضل حوار مفتوح وشامل".
وإذ أكّد الأمين العام دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لإعادة مواطنيها الذين غادروا البلاد، أعرب عن أمله في أن يكون للعراق "مستقبل سلام وازدهار مع مؤسسات ديموقراطية متينة".
وكان المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك قال في بيان إنّ "الأمين العام حطّ لتوّه في بغداد.
وأضاف أنّ جوتيريش سيلتقي في بغداد "عدداً من المسؤولين العراقيين، من بينهم رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، وسيعقد لقاءً مع موظفي الأمم المتّحدة" في العاصمة العراقية.