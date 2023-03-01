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ماكرون يبدأ جولة أفريقية

ماكرون يبدأ جولة أفريقية
1 مارس 2023 09:17

من المقرر أن يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء جولة أفريقية تستغرق خمسة أيام وتشمل كلا من الجابون وأنجولا والكونجو الديمقراطية والكونجو برازافيل، حسبما أعلن قصر الإليزيه.

ويعتزم ماكرون حضور مؤتمر لليونسكو حول حماية الغابات (قمة الغابة الواحدة) في ليبرفيل عاصمة الجابون. ويخطط الرئيس الفرنسي أيضا لفتح سفارة فرنسية جديدة في المدينة.

وفي أنجولا، من المتوقع أن يكون الموضوع الرئيسي للمباحثات هو التعاون في القطاع الزراعي. ومن شأن هذا أن يزيد من أمن الإمدادات في البلاد ويساعد المزارعين هناك على الاستعداد لتغير المناخ.

وفي جمهوريتي الكونجو، من المتوقع أن ينصب التركيز على تنمية العلاقات مع فرنسا.

وتأتي جولة ماكرون إلى أفريقيا في وقت تتعرض فيه فرنسا، كقوة استعمارية سابقة، لضغوط في العديد من الدول الأفريقية.

 

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المصدر: وكالات
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