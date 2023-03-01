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مفوضية الانتخابات في نيجيريا تعلن فوز تينوبو بالرئاسة

مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو (وسط) إلى جانب زوجته ريمي تينبو (يمين) ، يخاطب أنصاره في أبوجا
1 مارس 2023 08:53

أعلنت مفوضية الانتخابات في نيجيريا فوز مرشح الحزب الحاكم في البلاد بولا تينوبو في انتخابات رئاسية متنازع عليها جرت مطلع الأسبوع، وذلك بعد هزيمة اثنين من أقرب منافسيه.

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المصدر: وكالات
الانتخابات
أفريقيا
نيجيريا
أبوجا
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