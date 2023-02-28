الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة تكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لسوريا بكافة الطرق المناسبة وبصورة عاجلة، للوصول إلى المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الماضي، مشددة على ضرورة الإسراع في إزالة الأنقاض والبدء في مرحلة التعافي المبكر.

وقالت الإمارات أمس، في بيان أدلى به السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم للدولة في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في سوريا: «لقد مر الشعب السوري بدمار كارثي هذا الشهر، فبعد 12 عاماً من الحرب والظروف الإنسانية الصعبة، أضاف الزلزال آلاماً جديدة، حيث أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وحوّل المدن التاريخية ذات الحضارة العريقة إلى كومة من الأنقاض وخلّف عائلات مشردة وأطفالاً ميتمين».

وأضاف أبوشهاب: «بينما كان الشعبان السوري والتركي يضمدان جراح الزلزال الأول المدمر جاء الزلزال الثاني في العشرين من فبراير، ليضيف المزيد من المعاناة إلى ملايين السكان الذين نتقدم لهم بخالص تعازينا ومواساتنا».

وأكد أن روح التضامن الدولية كانت حاضرة خلال هذه الظروف الصعبة لمساندة الشعب السوري، وفي مقدمتها المساعي العربية مع سوريا، وتضافر الشعوب مع السوريين، لتؤكد من جديد ضرورة إعادة سوريا إلى حضنها ومحيطها العربي.

وفي هذا الإطار، أضاف السفير محمد أبوشهاب، خلال البيان، أن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أجرى زيارة عاجلة إلى سوريا وتركيا بعد الزلزال، لمس خلالها مدى الدمار والمعاناة في المناطق المتضررة.

وأكد ضرورة تكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لسوريا بكافة الطرق المناسبة وبصورة عاجلة للوصول إلى المتضررين، مشيراً إلى ترحيب الإمارات بقرار الحكومة فتح معبرين إضافيين لمدة 3 أشهر استجابة للاحتياجات العاجلة والاستثنائية جراء الزلزال، حيث ساهمت هذه الخطوة الهامة في نقل آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية التركية.

وأكد أبو شهاب حرص الإمارات على الاستجابة للأوضاع الإنسانية بما يتماشى مع مبادئ السياسة الخارجية للدولة في إغاثة الشعوب المنكوبة، مؤكداً إطلاق الإمارات عملية إنسانية لإرسال مساعدات إغاثية وطبية إلى سوريا وتركيا، وإرسال فرق البحث والإنقاذ وتوفير مستشفيات ميدانية.

وأضاف: «قدمت الإمارات حزمة مساعدات بلغت أكثر من 200 مليون دولار أميركي لسوريا وتركيا، منها 20 مليوناً لدعم خطة الاستجابة العاجلة لسوريا، لاسيما العمل على تسيير جسر جوي تضمن ما يفوق 100 طائرة من المساعدات والدعم الطبي، فضلاً عن تسيير جسر جوي من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي لتسهيل رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى سوريا».

كما أكد ضرورة الإسراع في إزالة الأنقاض والبدء في مرحلة التعافي المبكر في جميع المناطق المتأثرة من الزلزال، والتي تعاني من نقص هائل في الخدمات الأساسية، وعدم توافر المأوى للمتضررين، مؤكداً على ضرورة توفير المعدات الثقيلة والمواد الخام لترميم البنية التحتية وإعادة بناء ما هدم، مقدراً جهود هيئات الأمم المتحدة في دعم مشاريع الإنعاش المبكر، وأهمية التركيز على المناطق المنكوبة.

وشدد أبوشهاب على أهمية اليقظة حيال استغلال الجماعات الإرهابية للأوضاع الهشّة لتحقيق غايتها، مضيفا «أنه في الوقت الذي كنا نتابع فيه المشاهد الكارثية التي خلفها الزلزال قامت الجماعات الإرهابية بعرقلة مرور المساعدات عبر الحدود لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب الشعب السوري».

وأكد رفض الإمارات لهذه الممارسات جملة وتفصيلاً، كونها تمثل استغلالاً خطيراً للكارثة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يتطلب زيادة حجم ووتيرة المساعدات عبر الحدود بقدر كبير يتماشى مع احتياجات المرحلة الراهنة، دون أي عوائق من قبل الجماعات الإرهابية.

كما أعرب عن قلق الإمارات إزاء التقارير المتداولة حول قيام تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا بزيادة حالات الخطف والقتل خلال الأسابيع الماضية، مديناً الهجوم الإرهابي على ريف حمص الشرقي والذي أدى إلى مقتل 53 شخصاً.