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الإمارات تؤكد أهمية العمل المناخي لتحقيق النمو والازدهار

الإمارات تؤكد أهمية العمل المناخي لتحقيق النمو والازدهار
1 مارس 2023 01:40

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن العمل المناخي الفرصة الأفضل لتحقيق النمو الشامل والازدهار، مشيرةً إلى أنها ستعمل على جمع كافة الجهات المعنية من أجل إعادة تنشيط العمل المناخي وضمان اتباع نهج شامل للمناخ والسلام والأمن ولأنظمة الغذاء والمياه والطبيعة والصحة والإغاثة الإنسانية.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر أمس: «أطلعت دولة الإمارات اليوم، أعضاء مجموعة الأصدقاء المعنية بالمناخ والأمن، على استعداداتها بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر الأطراف كوب 28».
وأضافت: «كما أكدت أنه في الوقت الذي يشكل فيه تغير المناخ تحدياً كبيراً، فإن العمل المناخي يعد الفرصة الأفضل للجميع لتحقيق النمو الشامل والازدهار. وسنعمل على جمع كافة الجهات المعنية معاً، من أجل إعادة تنشيط العمل المناخي، وضمان اتباع نهج شامل للمناخ والسلام والأمن ولأنظمة الغذاء والمياه والطبيعة والصحة والإغاثة الإنسانية».

الإمارات
كوب 28
تغير المناخ
التغير المناخي
الأمم المتحدة
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