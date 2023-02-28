اليمن: ملتزمون بدعم المسار الأممي لإحلال السلام

جنيف (الاتحاد)

جددت الحكومة اليمنية دعمها للمسار الأممي لإحلال السلام، مشددةً على ضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية، واتخاذ مواقف حازمة للضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للكف عن ممارساتها الإجرامية ضد الشعب اليمني.

والتقى رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على هامش المشاركة في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2023، في مدينة جنيف مساء أمس الأول.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، والعراقيل المفتعلة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية لإفشال تمديد الهدنة الإنسانية، إضافة إلى الشراكة بين الحكومة ومؤسساتها مع الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الإنساني، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية، وتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023م، وحشد الدعم الدولي لها. وجدد عبدالملك، التأكيد على دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي للمسار الأممي لإحلال السلام في اليمن، وشدد على ضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية، واتخاذ مواقف حازمة للضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للاستجابة الجادة، والكف عن ممارساتها الإجرامية ضد الشعب اليمني.

وأشاد عبدالملك، بجهود الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية وأهمية تعاطيها مع الأولويات والاحتياجات الملحة في الجانب الإنساني والتنموي، مؤكداً تنسيق الجهود المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة في مراحل تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية كافة. واستعرض رئيس الوزراء اليمني، الانتهاكات والجرائم المتصاعدة لميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين، وآخرها القيود المتطرفة التي فرضتها على النساء في مناطق سيطرتها وما تمثله من ممارسات دخيلة على المجتمع اليمني، وافتعال العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى التحديات التي فرضتها الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط وتهديد الملاحة الدولية، وتداعياتها على الوضع الإنساني، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل معها، وأهمية دعم شركاء اليمن للاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره.

بدوره، أكد أمين عام الأمم المتحدة، أن ملف اليمن سيظل أولوية للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه يتابع الوضع في اليمن عن كثب، والاستمرار في جهود استعادة المسار السياسي، وتجديد الهدنة الإنسانية.