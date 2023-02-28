مقتل قيادي بارز بـ«القاعدة» في غارة جوية أميركية بمأرب

عدن (الاتحاد)

كشف مصدر يمني عن مقتل قيادي رفيع من تنظيم «القاعدة» الإرهابي إثر غارة جوية أميركية استهدفته، يوم الأحد الماضي، في محافظة مأرب.

وقال المصدر اليمني لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «أحد أعضاء القاعدة ويعد مرجعية قضائية تتولى إصدار أحكام شرعية للتنظيم، قتل مع أحد مرافقيه إثر غارة شنتها طائرة من دون طيار أميركية، على منزل في منطقة حصون آل جلال بمديرية الوادي شرقي مدينة مأرب».

وتوجه القوات الأميركية باستمرار غارات جوية بطائرات من دون طيار تستهدف عناصر لتنظيم «القاعدة» في محافظة مأرب.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش اليمني، أمس، إسقاط طائرة مُسيّرة مفخخة تابعة لميليشيات الحوثي شرق مدينة تعز، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في جبهات عدة.

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، أن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيّرة مفخخة لميليشيات الحوثي شرقي مدينة تعز.

وأضاف أن «ذلك تزامن مع تجدد الاشتباكات في محيط جبل هان ووادي حذران غرباً والدفاع الجوي وعصيفرة شمالاً والأحطوب بالريف الغربي لتعز»، دون مزيد من التفاصيل. ومنذ أسابيع، تشهد جبهات تعز اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي التي تواصل إرسال تعزيزاتها إلى جبهات عدة في محيط المدينة المحاصرة منذ 8 سنوات.