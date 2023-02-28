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السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة

الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية)
1 مارس 2023 01:42

الخرطوم (الاتحاد)

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أفادت وسائل إعلام سودانية، أمس، بنقل الرئيس السابق عمر البشير إلى العناية المركزة في حالة خطرة. 
وذكرت صحيفة «التيار» السودانية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس، أنه «تم إدخال المخلوع البشير العناية المكثفة» حيث وصفت حالته بـ«الخطيرة»، مشيرة إلى أن شقيق البشير طلب زيارته والمحكمة قبلت ذلك. 
ولفتت إلى أن محامي البشير عبدالرحمن خليفة أبلغ المحكمة بذلك. 
ويحاكم البشير ونائباه علي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح وقادة بارزون بنظامه منذ 21 يوليو 2020 بتهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها حد الإعدام. 
ولايزال البشير رهن الاحتجاز في بلاده بعد الإطاحة به من السلطة في عام 2019.

عمر البشير
العناية المركزة
السودان
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