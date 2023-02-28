الأربعاء 1 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بولندا لن تشتري نفطاً من روسيا الشهر المقبل

أرشيفية
1 مارس 2023 00:18

 قال رئيس وزراء بولندا ماتيوس  مورافيسكي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تشتر أي كميات من النفط الروسي الشهر الحالي، ولن تشتري أي كميات خلال الشهر المقبل، بحسب معلومات حصل عليها من شركة تكرير النفط البولندية المملوكة للدولة بي.كيه.إن أورلين.

وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى أن رئيس الوزراء لم يكشف عن سبب توقف الاستيراد، وما إذا كانت بولندا تعتزم استئناف الاستيراد من روسيا في وقت لاحق.

وبحسب بيانات نشرت أمس، تراجعت صادرات روسيا من النفط الخام إلى أوروبا عبر الناقلات خلال الأسابيع الأربعة الماضية حتى 17 فبراير الحالي إلى 104 آلاف برميل يوميا في المتوسط حيث ذهبت كل هذه الكميات إلى بلغاريا وهي الدول الأوروبية الوحيدة التي استوردت خلال الأسابيع الماضية النفط الروسي، بدون حساب تركيا، حيث كانت أوروبا تستورد حوالي 5ر1 مليون برميل خام من روسيا يوميا قبل هجوم روسيا على أوكرانيا. 

أخبار ذات صلة
بولندا تطلب شراء ألف مركبة  مشاة  قتالية "بورسوك"
روسيا توقف إمدادات النفط إلى بولندا
المصدر: وكالات
النفط
النفط الروسي
بولندا
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
اليوم 01:44
مساعدات الإمارات لليمن شملت مختلف مناحي الحياة (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
اليوم 01:43
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية)
عربي ودولي
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©