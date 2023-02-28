أميركا: لا أدلة على إساءة أوكرانيا استخدام مساعدات
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
1 مارس 2023 00:10
قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الثلاثاء، إنه "لا أدلة" تفيد بأن أوكرانيا تسيء استخدام مساعدات بعشرات مليارات الدولارات تلقّتها منذ بداية الأزمة الحالية. جاءت التصريحات على لسان كولين كال، ثالث أرفع مسؤول في وزارة الدفاع، ومسؤولَين آخرين خلال جلسة استجواب أمام لجنة القوات المسلّحة في مجلس النواب الأميركي استمرت ساعتين ونصف الساعة. وتندرج جلسة الاستجواب في إطار جهود يبذلها الجمهوريون لتعزيز الإشراف على المساعدات التي تقدّمها الولايات المتحدة لأوكرانيا بعدما منحتهم الانتخابات أغلبية مكّنتهم من السيطرة على الغرفة السفلى للكونجرس. خلال الجلسة، قال كال "لا أدلة على أن الأوكرانيين يحوّلونها إلى السوق السوداء"، في إشارة إلى المساعدات التي تقدّم إلى كييف. وقال روبرت ستورتش المفتّش العام لوزارة الدفاع، أمام اللجنة، إن هناك "عددا كبيرا" من الأشخاص في المنطقة يشرفون على إمدادات أوكرانيا وبعثة التدريب، وتلك المعلومات يوفّرها أيضا عناصر في الجيش الأميركي لدى السفارة في كييف. وتابع المفتّش العام "لم تثبت لدينا أي واقعة" تحويل غير مشروع لأسلحة أساسية على غرار صواريخ "ستينغر". بحسب البنتاجون، تخطّت قيمة المساعدات العسكرية التي قُدّمت لكييف 50 مليار دولار أميركي منذ الأزمة الأوكرانية، وفّرت واشنطن أكثر من نصفها. وبحسب رئيس لجنة القوات المسلّحة النائب مايك رودجرز، تخطّت القيمة الإجمالية لمخصّصات مساعدة أوكرانيا مئة مليار دولار أميركي. وقال، في مستهل الجلسة، إن هذا الأمر يتطلّب "إشرافا على مستوى غير مسبوق من جانب هذه اللجنة والكونجرس".