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محكمة باكستانية تصدر مذكرة اعتقال رئيس الوزراء السابق

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
28 فبراير 2023 23:56

قال جوهر علي خان، محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن محكمة باكستانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق موكله.
يأتي ذلك بعد عدم مثول رئيس الوزراء السابق أمام المحكمة في جلسة بعد بلاغ من مفوضية الانتخابات بشأن عدم إعلانه عن الأصول الخاصة به، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء.  
وأصدر الأمر قاض إضافي لهيئة محكمة عقدت جلستها في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بعدما لم يمثل خان وبصورة متكررة أمام محكمته لتجنب إدانته، وفقا لما ذكرت قناة "جيو نيوز" التلفزيونية.  
واستبعدت مفوضية الانتخابات الباكستانية، نجم الكريكت السابق في أكتوبر الماضي بسبب إخفاء أموال. ونفى خان ارتكاب أية مخالفات.  

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المصدر: د ب أ
عمران خان
مذكرة اعتقال
محكمة
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