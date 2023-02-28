مرشح الحزب الحاكم يتصدر سباق انتخابات رئاسة نيجيريا
أعضاء من حزب المؤتمر التقدمي النيجيري وخلفهم صورة مرشح الحزب للرئاسة
28 فبراير 2023 23:42
أظهر إحصاء، أجرته وكالة رويترز للأنباء، للنتائج الأولية في انتخابات الرئاسة النيجيرية، اليوم الثلاثاء، تقدم بولا أحمد تينوبو مرشح حزب المؤتمر التقدمي الحاكم بفارق كبير في الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع. شمل الإحصاء جميع الولايات البالغ عددها 36 ولاية والعاصمة الاتحادية أبوجا. وحصل تينوبو على نحو 35 بالمئة من أصوات الناخبين وتلاه أتيكو أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديمقراطي المعارض الرئيسي والذي نال 30 بالمئة.
ويحق لأكثر من 87 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد الأكثر سكانا بالقارة الأفريقية.
وسيتنحى الرئيس محمدو بخاري (80 عاما) عن منصبه بعد قضائه فترتين رئاسيتين.