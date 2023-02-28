تونس تدعو لعدم التدخل في شأنها الداخلي

دعت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، البعثات الدبلوماسية في بلادها إلى "عدم التدخل" في شؤونها الداخلية. واستندت الوزارة إلى تقارير إعلامية عن لقاءات جمعت دبلوماسيين أجانب بشخصيات تونسية. وقالت الوزارة، في بيان "تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية". وذكرت وسائل إعلام محلية أن أشخاصا التقوا دبلوماسيين وممثلين لدول أجنبية في تونس.