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أوكرانيا تكشف «مفاجأة» بشأن الدعم الصيني لروسيا

أرشيفية
28 فبراير 2023 21:54

أعلن رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف في مقابلة بثّتها إذاعة "صوت أميركا" أنّه لا يرى "أيّ مؤشّر" إلى أنّ الصين تعتزم إمداد روسيا بأسلحة.

وفي معرض حديثه عن التصريحات التي صدرت عن مسؤولين أميركيين أخيراً ومفادها أنّ الصين تعتزم تزويد الجيش الروسي أسلحة لمساعدته في الهجوم على أوكرانيا، في اتّهامات نفتها بكين بشدّة، قال بودانوف "لا أشاطر هذا الرأي".

وفي المقابلة التي أجرتها الإذاعة الأميركية معه في 25 الجاري، أضاف المسؤول الأوكراني "في الوقت الحالي، لا أعتقد أنّ الصين ستوافق على نقل أسلحة إلى روسيا... لا أرى أيّ مؤشّر الى أنّ أمورا كهذه يتمّ حتّى البحث فيها".

وبعدما ألحّت عليه "صوت أميركا" بالسؤال عن الاتّهامات الأميركية، قال بودانوف "أنا رئيس جهاز الاستخبارات، ومع كلّ الاحترام الذي أكنّه لكم، لا أستند الى آراء أفراد بل الى حقائق فقط. لا أرى حقائق من هذا القبيل".

 

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