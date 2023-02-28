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زلزال عنيف يهز منطقة وسط تركيا

من تركيا (أرشيفية)
28 فبراير 2023 21:19

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة وسط تركيا.

وضرب زلزال، بلغت شدته 7,8 درجة على مقياس ريختر، مناطق واسعة في تركيا وسوريا فجر السادس من فبراير الجاري.

وقالت السلطات التركية إن نحو 20 مليون شخص تأثروا بالزلزال. وفي سوريا، قدرت الأمم المتحدة أن يتأثر أكثر من 8 ملايين شخص.

 

 

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المصدر: وكالات
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