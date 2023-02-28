رئيس الجزائر يدعو لمضاعفة إنتاج القمح في بلاده

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إلى زيادة إنتاج بلاده من القمح إلى الضعفين بهدف الحد من الاعتماد على الواردات. تظهر الأرقام الرسمية أن الجزائر تدفع ما يقدر بنحو 2.8 مليار دولار أميركي سنويا لجلب نحو تسعة ملايين طن من القمح. وقال تبون إن الاضطرابات في أسواق الحبوب العالمية أظهرت أنه لا يمكن لأي دولة أن تكون مستقلة حقا إلا إذا أنتجت قمحها. تشير أرقام وزارة الزراعة الجزائرية إلى أن البلاد أنتجت 3.5 مليون طن من القمح في عام 2022. ويتوقع أن تحقق الجزائر زيادة في إنتاج القمح عن طريق رفع إنتاجية الفدان الواحد إلى ثلاثة أطنان بدلا من طنين حاليا.