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دموع على الشاطئ.. أقارب مهاجرين يتعرفون على الجثث

من موقع الحادث
28 فبراير 2023 21:05

وصل أقارب الغرقى الذين لاقوا حتفهم في تحطم قارب مهاجرين وسط طقس سيئ قبالة إيطاليا، إلى مدينة كروتوني بجنوب البلاد اليوم الثلاثاء لتشييع ذويهم الذين وضعت جثامينهم في توابيت داخل إحدى الصالات الرياضية.

وطلبت الشرطة من بعض الأقارب التعرف على جثث ذويهم وتحديد هوياتهم رسميا مع استمرار البحث عن الضحايا على شاطئ منتجع ستيكاتو دي كوترو القريب حيث غرق القارب الخشبي في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.

وقال ألان، وهو من أصل أفغاني كان قد وصل إلى كروتوني قادما من مدينة جيلسنكيرشن الألمانية، "أطلعتنا الشرطة على الصور، وسألت (هل هم من عائلتكم؟)، وعلينا أن نجيب بنعم أو لا؟.

وعثرت السلطات على جثث عمة آلان وثلاثة من أطفالها. ولا تزال طفلة رابعة مفقودة، في حين نجا زوجها من الحادث.

وأضاف ألان وهو يبكي، أمام صالة بالاميلوني الرياضية، "حدث ذلك، لقد رأيت عمتي وابنتيها".

ولقي ما لا يقل عن 64 شخصا حتفهم في الحادث ونجا 80، لكن الشرطة تعتقد أن ما يصل إلى 200 مهاجر.

 

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المصدر: وكالات
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