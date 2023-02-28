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إخلاء مستشفيات في إسطنبول جراء آثار الزلزال

مدينة إسطنبول
28 فبراير 2023 20:49

بدأت السلطات في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الثلاثاء، في إخلاء مبنيين لمستشفيين كبيرين في المدينة بسبب أضرار هيكلية ناجمة عن الزلزال القوي الذي وقع مؤخرا.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في هطاي إن المرضى في مستشفى "كاغد خانة" الحكومي سينقلون إلى أحد مستشفيات منطقة شيشلي.  
وذكر قوجة أن الخطوة ستكتمل خلال بضعة أيام، وأن مبنى مستشفى "جراح باشا" الجامعي أيضا سيتم إخلاؤه.
وأعلن مستشفى "جراح باشا"، أمس الاثنين، أن مبانيه أعيد فحصها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي تركيا يوم السادس فبراير الجاري. وأوضح مسؤولو المستشفى أن جزءا كبيرا من مجمع المستشفى لم يتجاوز الفحص بشكل مُرضي. لذلك، لم يتسن استمرار تشغيله.  
وتضرر 800 سرير في أجنحة الطب الباطني والجراحة، و32 غرفة عمليات ووحدة رعاية مركزة وجناح غسيل كلوي، من بين منشآت أخرى.
وأسفر الزلزال عن وفاة 44218 شخصا في تركيا وحدها، وفقا لهيئة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بينما سجل 5900 وفاة في سوريا المجاورة حتى الآن. وتضرر حوالي 29 مليون شخص في الدولتين جراء الكارثة.    

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