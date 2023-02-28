بوتين يحذّر من "الجواسيس" و"الخونة"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة أمام مسؤولين
28 فبراير 2023 19:45
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهاز الأمن الاتحادي، اليوم الثلاثاء، تكثيف نشاطه في مكافحة ما سماه تزايد أنشطة التجسس والتخريب. وفي كلمة أمام المسؤولين، قال بوتين إن على الجهاز وقف "جماعات التخريب" التي تدخل روسيا قادمة من أوكرانيا وتكثيف جهود حماية البنية التحتية ومنع أجهزة الأمن الأجنبية من إعادة تنشيط ما أطلق عليه "خلايا إرهابية أو متطرفة" داخل روسيا. وقال بوتين "لطالما اعتادت أجهزة المخابرات الغربية أن تكون نشطة دوما في روسيا. والآن، ألقوا علينا أفرادا إضافيين وموارد تقنية وموارد أخرى إضافية. يتعين علينا اتخاذ رد فعل إزاء ذلك". وأصدر الرئيس الروسي توجيهات للجهاز بمنع تدفق الأسلحة بصورة غير مشروعة إلى روسيا وتعزيز الأمن في أربع مناطق من أوكرانيا ضمتها موسكو وأعلنتها جزءا من أراضيها. وحذّر بوتين من الخونة قائلا "من الضروري تحديد ومنع الأنشطة غير القانونية لمن يحاولون تشتيت مجتمعنا وإضعافه".