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المغرب ينهي العمل بحالة الطوارئ الصحية

من العاصمة الرباط
28 فبراير 2023 19:44

أوقف المغرب عمليا سريان حالة الطوارئ الصحية، التي فرضت في البلاد منذ ثلاثة أعوام للتصدي لوباء كوفيد-19، بحيث ينتهي أجل آخر تمديد لها الثلاثاء.

كانت الحكومة المغربية تعلن تمديدها نهاية كل شهر منذ مارس 2020، ومددت آخر مرة حتى نهاية فبراير من دون الإعلان عن أي تجديد آخر.

وتراجع انتشار الوباء خلال الأشهر الأخيرة في المملكة حيث بلغ أدنى مستوى له منذ سبتمبر، وفق وزارة الصحة.

في سياق متصل أعلن المكتب الوطني للمطارات ليل الاثنين إعفاء المسافرين الوافدين الى المملكة من إبراز "البطاقة الصحية"، التي تتضمن معلومات خاصة مرتبطة بالوباء.

 

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المصدر: وكالات
المغرب
فيروس كورونا
حالة الطوارئ الصحية
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