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بلينكن يؤكد دعمه للجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى

بلينكن يلقي كلمة في أثينا
28 فبراير 2023 19:34

 أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن دعم بلاده للجمهوريات السوفياتية السابقة الخمس في آسيا الوسطى، حيث تأمل واشنطن تعزيز نفوذها في مواجهة قوة الوصاية الروسية السابقة وثقل الصين المتنامي.

في أستانا، بدأ بلينكن لقاءاته مع وزراء خارجية كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان، خلال جولته التي تأتي بعد عام على هجوم روسيا على أوكرانيا.

وتهدف زيارته إلى تعزيز نفوذ الولايات المتحدة في هذه المنطقة الواقعة ضمن دائرة نفوذ الجار الروسي القوي، والنفوذ الصيني المتنامي، لا سيما من خلال مشروع استثماراتها في "طرق الحرير الجديدة".

وأشار بلينكن، في أبرز إعلان صرح عنه خلال زيارته، إلى تخصيص 25 مليون دولار إضافية، بعد حزمة أولى مماثلة أعلنت في سبتمبر، لمساعدة دول آسيا الوسطى على تنويع طرق التجارة وخلق فرص العمل بشكل خاص.

 

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المصدر: وكالات
أنتوني بلينكن
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