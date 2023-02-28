البرلمان الأوروبي يتخذ قرارا بشأن "تيك توك"

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبي قرر حظر تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة على هواتف موظفيه لأسباب أمنية، ليصبح بذلك أحدث مؤسسة في التكتل تتخذ هذه الخطوة. وأوضح المسؤول أن الحظر سينطبق أيضا على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني للبرلمان الأوروبي وشبكاته الأخرى، مضيفا أن من المتوقع الإعلان عن القرار قريبا. وحظرت المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، "تيك توك" أيضا على هواتف الموظفين، مما يؤكد المخاوف المتزايدة إزاء التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية. وتنفي بكين مرارا وجود مثل هذه المخاوف الأمنية من استخدام التطبيق. وسبق أن حظر "تيك توك" على الأجهزة المملوكة للحكومة التي يستخدمها موظفو مجلس الشيوخ الأميركي. واتخذت كندا قرارا مشابها، أمس الاثنين، كما حظرت الهند التطبيق.