روسيا توجه اتهاما لأوكرانيا باستهداف منشآت مدنية

اتهمت السلطات الروسية، أوكرانيا باستهداف منشآت مدنية بطائرات مسيرة اليوم الثلاثاء. وتحطّمت مسيّرة على مسافة نحو مئة كيلومتر من العاصمة الروسية موسكو ليس بعيدا عن محطة لضغط الغاز، على ما أعلنت السلطات، مضيفة أن ثلاث مسيّرات أخرى أسقطت في أماكن أخرى في روسيا. وقع العديد من الحوادث المتعلّقة بمسيّرات في الأشهر الأخيرة على الأراضي الروسية، وأحيانا بعيدة جدا عن الجبهة في أوكرانيا، لكن هذه المرة الأولى التي يبلّغ فيها عن حادث مماثل في منطقة العاصمة. وقال اندري فوروبيوف حاكم منطقة موسكو عبر تطبيق تلغرام "ليس هناك ضحايا ولا دمار على الأرض"، مضيفا أنّ المسيّرة تحطّمت قرب قرية "غوباستوفو" على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوب شرق موسكو. ولم يقدّم تفاصيل إضافية لكن قرية "غوباستوفو" تقع قرب محطة غاز تابعة لشركة "غازبروم". ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن وزارة الطاقة المحلية أن سقوط هذه المسيّرة لم يتسبب في "حالة طوارئ" وأن شبكة توزيع الغاز تعمل "بشكل طبيعي". من جانب آخر، قال الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، إنه أسقط مسيّرتين أوكرانيتين خلال الليل كانتا تستهدفان بنى تحتية مدنية في جنوب غرب روسيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "حاول نظام كييف مهاجمة مواقع بنى تحتية مدنية في منطقة كراسنودار وجمهورية أديغيا بمسيَّرتين". وأضافت "تم تحييد المسيّرتين..." من دون إحداث أي ضرر. كما أعلنت سلطات بريانسك على حدود أوكرانيا، في الصباح أنه تمّ إسقاط مسيّرة أوكرانية في المنطقة. وأكد ألكسندر بوغوماز حاكم المنطقة، على تطبيق تلغرام، أن الحادث لم يسفر عن "إصابات أو أضرار". واكتشفت بقايا ثلاث مسيّرات خلال الليل في شوارع أحياء سكنية في "بيلغورود"، عاصمة منطقة مجاورة لأوكرانيا، وفق ما ذكر حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.