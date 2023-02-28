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أكثر من 50 ألف قتيل جراء زلزال تركيا وسوريا

عمارات مدمرة جراء الزلزال في تركيا
28 فبراير 2023 18:27

تجاوز عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة عتبة خمسين ألفاً، اليوم الثلاثاء.

وبلغ عدد القتلى في سوريا وحدها 5951 شخصاً، في حصيلة شبه نهائية استندت إلى مطابقة إحصاءات وثقتها جهات عدة.

وأحصت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث «آفاد» مقتل 44,374 شخصاً في تركيا.

وضرب الزلزال، الذي بلغت شدته 7,8 درجة على مقياس ريختر، مناطق واسعة في تركيا وسوريا فجر السادس من فبراير الجاري.

وقالت السلطات التركية إن نحو 20 مليون شخص تأثروا بالزلزال. وفي سوريا، قدرت الأمم المتحدة أن يتأثر أكثر من 8 ملايين شخص.

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المصدر: آ ف ب
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زلزال تركيا
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