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روسيا تطوّق مدينة باخموت الأوكرانية

آثار القصف في مدينة باخموت
28 فبراير 2023 18:21

واصلت القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، حملتها المستمرة منذ أسابيع لتطويق مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.

وتحاول القوات الروسية قطع خطوط الإمداد عن القوات الأوكرانية التي تدافع عن المدينة وإجبارها على الاستسلام أو الانسحاب.

ومن شأن السيطرة على المدينة أن يمهد الطريق للاستيلاء على آخر المراكز الحضرية في منطقة دونيتسك، وهي واحدة من أربع مناطق أعلنت موسكو ضمها.

وقال الجنرال الأوكراني أولكسندر سيرسكي في بيان، أن القوات الروسية «تحاول اختراق دفاعات قواتنا ومحاصرة المدينة».

وبثت وكالة «ريا» للأنباء الحكومية الروسية مقطع فيديو قالت إنه يظهر طائرات «سوخوي سو-25» المقاتلة الروسية تحلق فوق باخموت. ويقول رجل في المقطع «نحن فخورون بأنها طائراتنا»، مضيفاً أن الطائرات المقاتلة ساعدتهم «نفسياً».

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا تقصف تجمعات سكنية في أنحاء باخموت.

وذكر الجيش، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أنه «خلال اليوم السابق، تصدت قواتنا لأكثر من 60 هجوماً» على أماكن من بينها قريتي «يادخد» و«باركييفكا» على المداخل الشمالية لباخموت.

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المصدر: رويترز
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