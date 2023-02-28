الأربعاء 1 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا: تحقيق أهدافنا في أوكرانيا أولوية عن المفاوضات

أرشيفية
28 فبراير 2023 18:21

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الثلاثاء، إن تحقيق أهداف العملية الروسية في أوكرانيا له الأولوية عن أي مفاوضات سلام محتملة.

وأضاف بيسكوف، إنه لا توجد حتى الآن أية مؤشرات من كييف تدل على استعداد الأوكرانيين للمحادثات: "وفي هذه الحالة، فإن تحقيق أهدافنا هو أهم شيء، وإننا نعتبره أولويتنا المطلقة".

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض إجراء مفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بموجب مرسوم وأنه كرر ذلك في مرات متعددة.

وأعلن زيلينسكي عن خطته، التي تنص على أنه يتعين على  روسيا أولا أن تسحب قواتها بالكامل من أوكرانيا كشرط أساسي مسبق لبدء محادثات سلام.

أخبار ذات صلة
روسيا: إسقاط مسيّرات أوكرانية قرب موسكو
بوتين يوقع تعليق معاهدة الحد من الأسلحة النووية
المصدر: وكالات
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الجيش الروسي
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
اليوم 01:44
مساعدات الإمارات لليمن شملت مختلف مناحي الحياة (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
اليوم 01:43
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية)
عربي ودولي
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©