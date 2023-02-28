الأربعاء 1 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تسعى لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

مزراع يحصد القمح في أوكرانيا
28 فبراير 2023 18:12

قال مصدر في الحكومة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا وجهت نداء إلى الأمم المتحدة وتركيا لبدء مفاوضات بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب.

كان يوري فاسكوف نائب وزير البنية التحتية الأوكراني قد قال، الأسبوع الماضي، إن كييف ستطلب من جميع الأطراف بدء محادثات لتمديد الاتفاق، سعيا لتمديده لعام على الأقل بما يشمل موانئ ميكولايف.

وأتاحت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية.

ومدد الاتفاق في نوفمبر وسينتهي العمل به في 18 مارس ما لم يتم الاتفاق على تمديده.

وقال المصدر اليوم "لقد بعثنا رسالة نطلب فيها أن نبدأ في التعامل مع هذا الأمر لأن 18 مارس قريب جدا، لكن لم نتلق أي رد حتى الآن".

وأوكرانيا واحدة من كبار زارعي ومصدري الحبوب على مستوى العالم.

وتصدر أوكرانيا نحو ثلاثة ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريا بموجب الاتفاق، لكن فاسكوف قال إنها قادرة على تصدير ستة ملايين طن شهريا من موانئ منطقة أوديسا وزيادة الكمية إلى ثمانية ملايين طن إذا تم ضم موانئ ميكولايف.

وعلى الرغم من انخفاض محصول الحبوب في 2022 إلى نحو 54 مليون طن من المستوى القياسي الذي بلغ 86 مليونا في عام 2021، لا يزال ما لا يقل عن 30 مليون طن من الحبوب في الصوامع ويمكن تصديرها، وفقا لوزارة الزراعة الأوكرانية.

أخبار ذات صلة
روسيا: إسقاط مسيّرات أوكرانية قرب موسكو
أميركا: لا أدلة على إساءة أوكرانيا استخدام مساعدات
المصدر: رويترز
صادرات الحبوب
أوكرانيا
اتفاق إسطنبول
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
اليوم 01:44
مساعدات الإمارات لليمن شملت مختلف مناحي الحياة (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
اليوم 01:43
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية)
عربي ودولي
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©