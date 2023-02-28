أوكرانيا تسعى لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

قال مصدر في الحكومة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا وجهت نداء إلى الأمم المتحدة وتركيا لبدء مفاوضات بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب.
كان يوري فاسكوف نائب وزير البنية التحتية الأوكراني قد قال، الأسبوع الماضي، إن كييف ستطلب من جميع الأطراف بدء محادثات لتمديد الاتفاق، سعيا لتمديده لعام على الأقل بما يشمل موانئ ميكولايف.
وأتاحت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية.
ومدد الاتفاق في نوفمبر وسينتهي العمل به في 18 مارس ما لم يتم الاتفاق على تمديده.
وقال المصدر اليوم "لقد بعثنا رسالة نطلب فيها أن نبدأ في التعامل مع هذا الأمر لأن 18 مارس قريب جدا، لكن لم نتلق أي رد حتى الآن".
وأوكرانيا واحدة من كبار زارعي ومصدري الحبوب على مستوى العالم.
وتصدر أوكرانيا نحو ثلاثة ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريا بموجب الاتفاق، لكن فاسكوف قال إنها قادرة على تصدير ستة ملايين طن شهريا من موانئ منطقة أوديسا وزيادة الكمية إلى ثمانية ملايين طن إذا تم ضم موانئ ميكولايف.
وعلى الرغم من انخفاض محصول الحبوب في 2022 إلى نحو 54 مليون طن من المستوى القياسي الذي بلغ 86 مليونا في عام 2021، لا يزال ما لا يقل عن 30 مليون طن من الحبوب في الصوامع ويمكن تصديرها، وفقا لوزارة الزراعة الأوكرانية.