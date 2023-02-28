ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الملاطية إلى قتيلين و140 مصابا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية الذي وقع أمس، إلى قتيلين و140 مصابا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأوضحت آفاد في بيان لها أن 12 شخصا من المصابين في حالة صحية حرجة، مضيفة أن هناك 40 آخرين مازالوا يتلقوا العلاج، في حين تماثل باقي العدد للشفاء.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إلى إتمام عمليات البحث والإنقاذ في 7 مباني مهدمة من أصل31 .

وكان زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر وقع في منطقة "يشيل يورت" التابعة لولاية ملاطية التركية أمس الإثنين، بعد ثلاثة أسابيع من وقوع الزلزال المدمر الذي أتى على أجزاء مختلفة من تركيا وسوريا، وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

وقال مرصد الزلازل في كانديلي، إن مركز الزلزال كان في بلدة يسليورت، بولاية ملاطية. وكانت ملاطية ضمن المناطق التي تضررت بشدة جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الجاري.

وقال رئيس بلدية ملاطية صلاح الدين غوركان، لإذاعة هابر تورك، إن هناك نحو 2300 شخص لقوا حتفهم في الولاية .