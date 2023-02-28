الأربعاء 1 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بولندا تطلب شراء ألف مركبة  مشاة  قتالية "بورسوك"

بولندا تطلب شراء ألف مركبة  مشاة  قتالية "بورسوك"
28 فبراير 2023 16:45

تقدمت بولندا بطلب لشراء أكثر من ألف مركبة مشاة قتالية برمائية طراز "بورسوك"  إضافة إلى أكثر من ثلاثمئة مركبة داعمة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة الدفاع البولندية.

أخبار ذات صلة
بولندا لن تشتري نفطاً من روسيا الشهر المقبل
روسيا توقف إمدادات النفط إلى بولندا

ولم تكشف الوزارة عن القيمة الإجمالية لطلب الشراء. يشار إلى أن مركبات المشاة القتالية "بورسوك" تنتجها شركة هوتا ستالوا وولا ومقرها مدينة ستالوا وولا ، وهي إحدى وحدات مجموعة بولسكا جروبا زبروجينيوا  التابعة للدولة والمنتجة للمعدات العسكرية، كما أن هذه هي أول المركبات من طراز بورسوك التي يتم تسليمها هذا العام وقال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك في مؤتمر صحفي في ستالوا وولا:" إن هذا هو أكبر عقد في تاريخ صناعة الدفاع في البلاد خلال  50 عاما".

المصدر: د ب أ
بولندا
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
اليوم 01:44
مساعدات الإمارات لليمن شملت مختلف مناحي الحياة (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
اليوم 01:43
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية)
عربي ودولي
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©