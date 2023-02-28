بولندا تطلب شراء ألف مركبة  مشاة  قتالية "بورسوك"

تقدمت بولندا بطلب لشراء أكثر من ألف مركبة مشاة قتالية برمائية طراز "بورسوك" إضافة إلى أكثر من ثلاثمئة مركبة داعمة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة الدفاع البولندية.

ولم تكشف الوزارة عن القيمة الإجمالية لطلب الشراء. يشار إلى أن مركبات المشاة القتالية "بورسوك" تنتجها شركة هوتا ستالوا وولا ومقرها مدينة ستالوا وولا ، وهي إحدى وحدات مجموعة بولسكا جروبا زبروجينيوا التابعة للدولة والمنتجة للمعدات العسكرية، كما أن هذه هي أول المركبات من طراز بورسوك التي يتم تسليمها هذا العام وقال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك في مؤتمر صحفي في ستالوا وولا:" إن هذا هو أكبر عقد في تاريخ صناعة الدفاع في البلاد خلال 50 عاما".