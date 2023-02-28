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ستولتنبرغ: أوكرانيا "ستصبح عضواً" في حلف شمال الأطلسي

ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو
28 فبراير 2023 14:59

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أنّ أوكرانيا ستصبح عضواً في الحلف ولكن "على المدى الطويل"، في الوقت الذي تطلب فيه كييف الانضمام إلى الناتو في مواجهة العمليات الروسية. 

وقال ستولتنبرغ خلال زيارة إلى فنلندا، إنّ "دول حلف شمال الأطلسي موافقة على أن تصبح أوكرانيا عضواً في التحالف، ولكن في الوقت ذاته هذا احتمال على المدى الطويل".

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
حلف شمال الأطلسي
الناتو
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