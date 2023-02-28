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رئيس قبرص الجديد يؤدي اليمين

رئيس قبرص الجديد يؤدي اليمين
28 فبراير 2023 14:41

أدى السياسي القبرصي نيكوس كريستودوليدس اليمين، اليوم الثلاثاء، رئيساً جديداً لقبرص في مستهل ولاية مدتها خمسة أعوام بعد الفوز بجولة الإعادة في الانتخابات يوم 12 فبراير.
وأدى كريستودوليدس (49 عاما) يمين تقلد المنصب في البرلمان القبرصي. وتتبع قبرص نظاما تنفيذيا في الحكم، إذ يتولى الرئيس ومجلس وزرائه مقاليد السلطة.
وفاز كريستودوليدس، المدعوم من أحزاب اليمين والوسط والذي تولى منصب وزير الخارجية حتى مطلع 2022، بنسبة 52 بالمئة من الأصوات متفوقا على منافسه الرئيسي أندرياس مافرويانيس المدعوم من أحزاب اليسار. 

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