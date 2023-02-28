استئناف حركة الطيران في سان بطرسبرج بعد تعليقها بسبب جسم "مجهول"
استئناف حركة الطيران في سان بطرسبرج بعد تعليقها بسبب جسم "مجهول"
28 فبراير 2023 14:53
توقفت جميع الرحلات الجوية بمطار بولكوفو الروسي في سان بطرسبرج مؤقتا ولفترة قصيرة صباح اليوم الثلاثاء قبل استئنافها مرة أخرى بعد ورود تقارير إعلامية روسية غير مؤكدة تفيد بوجود جسم مجهول يشبه الطائرة المسيرة في المنطقة. وأعلنت حكومة مدينة سان بطرسبرج، وهي ثاني أكبر مدينة في روسيا، على قناتها الرسمية على تيليجرام وقف حركة الطيران دون أن تقدم سببا للتعليق. وقال مسؤولو المدينة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء إن الحكومة استأنفت الرحلات الجوية ورفعت حظرا مؤقتا في نطاق 200 كيلومتر في المجال الجوي في بولكوفو بحلول الساعة 1200 بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش). وكانت وكالة ريا نوفوستي للأنباء قد نقلت عن مصدر في أجهزة الطوارئ بالمدينة قوله في وقت سابق إنه جرى رصد جسم مجهول، مما أدى إلى إغلاق حركة الطيران. ولم يصدر أي تعليق رسمي على سبب تعليق حركة السفر أو التحقيق في التقارير التي أفادت بوجود الجسم المجهول. وفي إفادة بعد استئناف الرحلات الجوية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين اطلع على الوضع، رافضا التعليق على أسباب تعطل حركة الطيران الذي استمر لمدة ساعة. وأظهرت بيانات من موقع (فلايت رادار) الإلكتروني أن عددا من الرحلات المتجهة إلى سان بطرسبرج عادت إلى وجهاتها في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أثر إغلاق المجال الجوي على الرحلات الجوية التي كانت في طريقها إلى منطقة كالينينجراد الروسية. وأفاد الموقع باستئناف الرحلات الجوية نحو سان بطرسبرج بحلول الساعة 1200 بالتوقيت المحلي، مع عودة الطائرات للهبوط والإقلاع من المطار.