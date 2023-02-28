الأربعاء 1 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زلزال بقوة 5 درجات يضرب حي مرغب في طاجيكستان

زلزال يضرب أقصى شرق روسيا بقوة 6.1 درجة
28 فبراير 2023 13:32

أعلن المركز الأوروبي والمتوسطي لرصد الزلازل عن وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء في طاجيكستان. وقال المركز الأوروبي اليوم إن مركز الزلزال يقع على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب حي مرغب السكني الذي يعيش فيه8ر10ألف نسمة، بحسب مواقع إليكترونية عديدة.

وأضاف ان الزلزال وقع على عمق 60 كيلومتراً. وأشار المركز إلى أنه لا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

وكان زلزال بلغت قوته 8ر6 درجة على مقياس ريختر قد ضرب يوم الخميس الماضي أجزاء من شرق طاجيكستان على بعد نحو 65 كيلومتراً غربي حي مرغب قرب الحدود مع إقليم شينجيانج الصيني.

أخبار ذات صلة
بعد سلسلة الزلازل.. الخوف يدفع الأتراك للتفكير في «الأسوأ»
زلزال عنيف يهز منطقة وسط تركيا
المصدر: وكالات
زلزال
هزة أرضية
طاجيكستان
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
اليوم 01:44
مساعدات الإمارات لليمن شملت مختلف مناحي الحياة (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
اليوم 01:43
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية)
عربي ودولي
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©