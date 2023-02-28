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إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية في ألمانيا

إطلاق نار قرب مدرسة ابتدائية في ألمانيا
28 فبراير 2023 13:32

 أفادت صحيفة بيلد اليومية الواسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء بأن إطلاق نار وقع بالقرب من مدرسة ابتدائية في بلدة برامش بشمال غرب ألمانيا، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة. 

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المصدر: وكالات
ألمانيا
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