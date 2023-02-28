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الجيش الأوكراني يعلن عن هجمات مكثفة في دونباس

الدخان يتصاعد بعد قصف استهدف منطقة في أوكرانيا
28 فبراير 2023 14:07

أعلن الجيش الأوكراني عن هجمات روسية مكثفة على بلدات على خط المواجهة في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا.

وذكر تقرير هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم، أن هجمات روسية استهدفت كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا وفوهليدار.

وأوضح التقرير أنه تم صد الهجمات التي استهدفت أفدييفكا وفوهليدار. 

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنه تم تكثيف القتال في دونيتسك، بالقصف المدفعي المتجدد والضربات الجوية.

وقالت أوكرانيا إن جنودها يتعرضون لضغوط في باخموت المتنازع عليها بشدة خلال الأشهر الستة الماضية. وأضافت كييف إنها لن تتخلي عن المدينة . 

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المصدر: وكالات
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