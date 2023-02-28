الأربعاء 1 مارس 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اجتماع أميركي فلسطيني لبحث التوتر بالضفة الغربية
الإمارات تؤكد أهمية العمل المناخي لتحقيق النمو والازدهار
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: المساندة العربية تسهم في نهوض العراق اقتصادياً وسياسياً
السودان.. تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية بفعل الأزمة السياسية
ليبيا.. تباين ردود الفعل حول المبادرة السياسية الأممية
صربيا وكوسوفو تقبلان خطة لتطبيع العلاقات
روسيا: إسقاط مسيّرات أوكرانية قرب موسكو
اليمن: ملتزمون بدعم المسار الأممي لإحلال السلام
مقتل قيادي بارز بـ«القاعدة» في غارة جوية أميركية بمأرب
اعتقال 12 إرهابياً في العراق
الأمم المتحدة تناشد المانحين لتمويل الاستجابة الإنسانية بالقرن الأفريقي
حاكم رأس الخيمة يستقبل الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير لوكسمبورغ
حمدان بن محمد: حشد المقومات لنجاح «COP28»
عمار النعيمي: الاستثمار الأمثل للمال في تنشئة أجيال
مدير مركز محمد بن راشد للفضاء لـ«الاتحاد»: سلطان النيادي بصحة جيدة ومعنوياته عالية
عبدالله بن سالم القاسمي والشيوخ يحضرون أفراح بو سمنوه والشامسي بالشارقة
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الجيش الأوكراني يعلن عن هجمات مكثفة في دونباس
الدخان يتصاعد بعد قصف استهدف منطقة في أوكرانيا
28 فبراير 2023 14:07
أعلن الجيش الأوكراني عن هجمات روسية مكثفة على بلدات على خط المواجهة في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا.
وذكر تقرير هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم، أن هجمات روسية استهدفت كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا وفوهليدار.
وأوضح التقرير أنه تم صد الهجمات التي استهدفت أفدييفكا وفوهليدار.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنه تم تكثيف القتال في دونيتسك، بالقصف المدفعي المتجدد والضربات الجوية.
وقالت أوكرانيا إن جنودها يتعرضون لضغوط في باخموت المتنازع عليها بشدة خلال الأشهر الستة الماضية. وأضافت كييف إنها لن تتخلي عن المدينة .
أخبار ذات صلة
روسيا: إسقاط مسيّرات أوكرانية قرب موسكو
أميركا: لا أدلة على إساءة أوكرانيا استخدام مساعدات
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
دونباس
الأكثر قراءة
الإمارات
الإمارات تدرج 3 أفراد وكياناً ضمن القائمة المحلية للإرهاب
24 فبراير 2023
الرياضي
«الباب المفتوح» في عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك!
26 فبراير 2023
الرياضي
دعوات تطالب الخطيب بالتنازل رأفةً برئيس الزمالك
26 فبراير 2023
آخر الأخبار
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
عربي ودولي
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
اليوم 01:44
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
اليوم 01:43
عربي ودولي
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©