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الكرملين: بوتين لم يقل إنه سيترشح للرئاسة مجدداً حتى الآن

بوتين
28 فبراير 2023 08:07

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقل حتى الآن ما إذا كان سيترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في في البلاد عام 2024.

وأضاف بيسكوف لصحيفة "إزفستيا" اليومية في موسكو في تعليقات نشرت، الثلاثاء، إن بوتين ليس في مزاج الحملة الانتخابية لأنه مشغول للغاية في الوقت الحالي.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "لم نسمعه بعد يقول أي شيء عما إذا كان سيترشح أم لا. يعني هذا أن الأمر لا يزال مبكرا بعض الشيء".

وشغل بوتين، منصب الرئيس الروسي من عام 2000 إلى 2008 ثم منذ عام 2012 وبسبب تعديل للدستور الروسي، سيُسمح له بالترشح للرئاسة مرة أخرى العام المقبل بشكل قانوني.

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