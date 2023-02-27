البرلمان العراقي يؤجل مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات

هدى جاسم (بغداد)

أعلن البرلمان العراقي، أمس، تأجيل مناقشة تعديل مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إن المجلس وافق على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 إلى الجلسة المقرر عقدها يوم السبت المقبل.

وأوضح البيان أن مجلس النواب صوّت كذلك لصالح تشكيل لجنة خبراء معنية باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وبرزت خلال الفترة الأخيرة خلافات واضحة بين شخصيات وكتل سياسية مختلفة حول إعادة العمل بقانون «سانت ليغو» بالانتخابات المقبلة، مابين الترحيب والرفض خاصة من قبل المستقلين والقوى السياسية الناشئة، فيما تجمع عشرات العراقيين وسط بغداد احتجاجاً على التعديل الجديد.

وأكد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأكراد لا مانع لديهم في تعديل قانون الانتخابات من الدوائر المتعددة إلى الدائرة الواحدة، على اعتبار أنهم جربوا القانونين سابقاً ولم يحدث تغيير كبير بمقاعدهم البرلمانية.

وأشار عثمان إلى أن «تعديل قانون الانتخابات لن يمرر لعدة أسباب، منها رفض الشارع والتيار الصدري والأحزاب المستقلة والناشئة».