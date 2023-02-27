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مقتل 17 إرهابياً في الأنبار

مقتل 17 إرهابياً في الأنبار
28 فبراير 2023 02:27

بغداد (الاتحاد)

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قتل 17 إرهابياً من تنظيم «داعش» غرب العراق بعملية خاصة نفذتها قوات مكافحة الإرهاب العراقية وسط صحراء محافظة الأنبار.
وأوضح بيان صادر من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي «قيام وحداته الخاصة بمهاجمة خلايا داعش في وادي حوران وسط صحراء محافظة الأنبار بناءً على معلومات مخابراتية حددت مواقعهم».
وأضاف البيان «وقوع اشتباكات مع الإرهابيين أسفرت عن مقتل 17 إرهابياً بينهم قيادي بارز بتنظيم داعش الإرهابي».
وفي سياق آخر، قال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق إن هجوماً بطائرة مسيرة على شمال العراق أمس، أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين من «وحدات مقاومة سنجار» التابعة لحزب العمال الكردستاني.
وذكر الجهاز في بيان أن «قائداً محلياً واثنين من المسلحين كانوا في مركبة في منطقة سنجار نحو الساعة 0910 بتوقيت جرينتش عندما ضربتهم الطائرة المسيرة».

الأنبار
داعش
الإرهاب
العراق
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