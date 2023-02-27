قتلى وجرحى بهجمات في مقديشو

مقديشو (الاتحاد)

لقي 4 صوماليين مصرعهم، وأصيب 3 آخرون بتفجيرات واغتيالات نفذتها حركة «الشباب» الإرهابية خلال 24 ساعة الماضية في مقديشو وضواحيها. ووقعت الهجمات في 3 مناطق متفرقة وجاءت بعد يومين من تهديدات من الحركة الإرهابية بإطلاق خطة لاستهداف من تصفهم بـ«العصابات» في مقديشو.

ولعبت تجاوزات حركة «الشباب» في حق الصوماليين، دوراً رئيساً في تحفيزهم على دعم الحملة العسكرية والقتال بجانب القوات الحكومية، وسط تأكيدات رسمية بانحسار نفوذ الحركة الإرهابية. ومنذ يوليو الماضي، يشنّ الجيش الصومالي عملية عسكرية لتحرير مناطق وسط البلاد من عناصر حركة «الشباب».