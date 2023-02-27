شكري يزور سوريا وتركيا لنقل رسالة تضامن مصرية

شعبان بلال (القاهرة)

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، بالرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أول زيارة لوزير خارجية مصري لكلا البلدين منذ نحو عشر سنوات.

وعبر الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقبال الوزير سامح شكري، عن شكره لمصر على ما قدمته من مساعدات لبلاده جراء الزلزال، مشدداً على حرص سوريا على علاقاتها مع مصر.

ونقل بيان رئاسي سوري أن الأسد شكر الرئيس السيسي لما قدمته جمهورية مصر العربية من مساعدات لدعم جهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين من الزلزال، وأكّد أنّ سوريا حريصة أيضاً على العلاقات التي تربطها مع مصر، مشيراً إلى أنّه يجب النظر دائماً إلى العلاقات السورية المصرية من منظور عام وفي إطار السياق الطبيعي والتاريخي لهذه العلاقات.

واعتبر الوزير المصري أنّ العلاقات السورية المصرية هي ركن أساسي في حماية الأقطار العربية، مؤكداً أن مصر ستكون دائماً مع كلّ ما يمكن أن يساعد سوريا، وأنها ستسير قُدماً في كلّ ما من شأنه خدمة مصالح الشعب السوري الشقيق.

وقال شكري للصحفيين في دمشق: «هدف الزيارة إنساني في المقام الأول، ولنقل التضامن على مستوى القيادة والحكومة والشعب المصري للشعب السوري».

وأضاف شكري، بينما كان بجانبه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن مصر تتطلع لزيادة الدعم المُقدم بعد الزلزال بتنسيق كامل مع الحكومة السورية بعدما قدمت القاهرة بالفعل نحو 1500 طن من المساعدات.

من جانبه، قال الوزير السوري «نرحب بوزير خارجية جمهورية مصر العربية، عندما يأتي إلى دمشق يأتي إلى بيته وأهله وبلده».

وأودى الزلزال بحياة ما يربو على 5900 شخص في سوريا. وفي تركيا تجاوزت حصيلة القتلى 44 ألفاً.

ومن سوريا توجه شكري إلى تركيا لنقل رسالة تضامن في أزمة الزلزال المدمر، والتي بدأت بعقد لقاء ثنائي مع نظيره التركي ثم زيارة أضنة وميناء مرسين لتسليم مساعدات إغاثة مصرية لمتضرري الزلزال.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، إن مصر تحرص على تقديم الدعم إلى تركيا لرفع المعاناة عن متضرري الزلزال المدمر، مؤكداً بذل جميع الجهود لمؤازرة تركيا في مواجهة تداعيات الزلزال، وتقديم مزيد من الدعم من خلال إرسال شحنات المساعدات.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تطور العلاقات بين بلاده ومصر يصب في مصلحتهما وينعكس إيجاباً على استقرار ورخاء المنطقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاثنين مع نظيره المصري سامح شكري لدى استقبالهما سفينة المساعدات المصرية في ولاية مرسين جنوبي تركيا، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وشكر تشاووش أوغلو مصر حكومة وشعباً على تضامنها مع ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في السادس من فبراير الجاري. وأوضح أن مصر كانت من أوائل الدول التي بادرت في إرسال مساعدات إنسانية إلى المتضررين من الزلزال في تركيا. وأضاف: «السفينة المصرية الأولى جلبت كمية كبيرة من المساعدات، وكذلك وصلتنا مساعدات عبر الطائرات، والآن وصلت السفينة المصرية الثانية التي تحمل مساعدات تقدر بـ 520 طناً وتتضمن مواد غذائية وألبسة ومستلزمات طبية ومواد سكنية». وتابع: «الصداقة والأخوة تظهران في الأوقات الحرجة، ومصر حكومة وشعباً أظهرت بأنها صديقة وشقيقة لتركيا في هذه المحنة، لذا نشكرها مجدداً». واعتبر وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي أن هذه الزيارة بدافع إنساني مصري تجاه سوريا وتركيا، مؤكداً أن القاهرة لا تتأخر عن الشعوب الشقيقة والصديقة.

ومن جهته، أكد المحلل السياسي التركي جيواد غوك أن الحكومة التركية سعيدة بهذه الزيارة، لافتاً إلى انعكاساتها الإيجابية على العلاقات بين البلدين.

مقتل شخص وإصابة 110 جراء زلزال جديد بتركيا

عثمانية (رويترز)

أفادت السلطات التركية بأن زلزالاً هز جنوب شرق البلاد، أمس، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 110 آخرين وانهيار 29 مبنى، وهو ما دفع السلطات إلى تكثيف أعمال الإغاثة، لإنقاذ العديد من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض.

وجاء زلزال أمس، الذي بلغت قوته 5.6 درجة فيما كان مركزه على عمق 6.15 كيلومتر، بعد ثلاثة أسابيع من الزلزال العنيف الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا. وأظهرت لقطات حية بثتها محطة «سي إن إن ترك» الإخبارية فريق إنقاذ يحمل رجلاً حياً على محفة بعد إخراجه من تحت أنقاض مبنى منهار في إقليم ملطية.

وبعد فترة قصيرة، أخرج عمال الإنقاذ فتاة قيل إنها ابنة الرجل من المبنى نفسه. وورد أنهما دخلا المبنى المتضرر لجلب متعلقات تُركت هناك بعد الزلزال الأول قبل ثلاثة أسابيع.

وفي أحد المباني، حيث يُعتقد أن ثلاثة أشخاص محاصرون، دعا فريق إنقاذ بين حين وآخر إلى الصمت بينما يستمع أعضاؤه إلى أصوات تدل على وجود أحياء في الداخل.

وقال يونس سيزر، رئيس إدارة الكوارث والطوارئ «آفاد»، في مؤتمر صحفي، إنه جرى نشر فرق البحث والإنقاذ بخمس بنايات.

وقال أورهان تتار مدير قسم الزلازل والحد من المخاطر في آفاد إن المنطقة شهدت أربعة زلازل جديدة في الأسابيع الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى 45 هزة ارتدادية بلغت قوتها ما بين خمس وست درجات.

البنك الدولي: 34 مليار دولار خسائر تركيا

واشنطن (وكالات)

أعلن البنك الدولي، أمس، أن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من فبراير، والهزات الارتدادية التي أعقبته، تسببت بخسائر تتجاوز قيمتها 34 مليار دولار.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن هذا المبلغ يساوي 4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد عام 2021، موضحة أن التقدير لا يشمل كلفة إعادة الإعمار التي «قد تتجاوز ضعفي» هذه القيمة، ولا تداعيات هذه الكارثة على النمو المقبل في تركيا.

وأشار البنك الدولي إلى أن الهزات الارتدادية التي لا تزال تسجّل قد تؤدي إلى زيادة المبلغ الإجمالي للضرر الناجم عن الكارثة، علماً بأن هذا المبلغ لا يأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بشمال سوريا المتضرر أيضاً من الزلزال.

ونقل البيان عن مدير البنك الدولي في البلاد أومبيرتو لوبيس: «تذكّرنا هذه الكارثة بأن تركيا تقع في منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً، وبأن من الضروري تعزيز قدرة البنى التحتية الخاصة والعامة على الصمود، والبنك الدولي ملتزم دعم الجهود التركية في ذلك».

وأوضحت المؤسسة أيضاً أن التقديرات المتعلقة بآخر الهزات الارتدادية لا تزال قيد التحضير.