موسكو: الظروف غير متوافرة حالياً لإنهاء النزاع سلمياً

موسكو (وكالات)

اعتبر الكرملين، أمس، أن الخطة التي اقترحتها الصين الأسبوع الماضي لتسوية النزاع في أوكرانيا «تستحق الاهتمام»، لكن الظروف اللازمة لحل سلمي غير مستوفاة «في الوقت الراهن».

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «إننا ننظر في خطة أصدقائنا الصينيين باهتمام كبير، وهي عملية طويلة، لكن في الوقت الراهن، لا نرى الظروف التي من شأنها أن تضع هذه القضية على مسار سلمي، والعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة». ودعت بكين التي تعلن حيادها في النزاع مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع حليفتها روسيا، الأسبوع الماضي إلى محادثات سلام، وأصدرت وثيقة من 12 نقطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تضمنت احترام السيادة الإقليمية لجميع الدول. وشكرت وزارة الخارجية الروسية الصين على جهودها، لكنها قالت إن أي تسوية يجب أن تعترف بسيطرة روسيا على أربع مناطق أوكرانية أعلنت ضمها وهي مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده بحاجة إلى العمل مع الصين، قائلاً إن الوثيقة الصينية «تحترم وحدة أراضينا، والقضايا الأمنية» التي نطرحها. وقال زيلينسكي إن الدولة التي تتعرض أراضيها للهجوم هي وحدها التي يمكنها طرح «مبادرات سلام».

وقالت الصين، أمس، إنها تسعى إلى الحوار وتحقيق السلام في أوكرانيا على الرغم من تحذيرات أميركية من تفكير بكين في تقديم إمدادات أسلحة لحليفتها روسيا. وقال أولكسندر سيمشيشين رئيس بلدية مدينة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا عبر تطبيق تيليجرام إن صفارات إنذار انطلقت في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى خلال الليل، وإن صاروخاً روسياً أسفر عن مقتل شخص واحد في خميلنيتسكي. وانطلقت صفارات انتهاء الخطر بعد الفجر.

زيلينسكي يعزل قائداً بارزاً

كييف (وكالات)

عزل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائداً عسكرياً بارزاً في منطقة شرق دونباس، من دون ذكر سبب العزل. ووفقاً لمرسوم، صدر مساء أمس الأول، فإن إدوارد موسكاليوف لم يعد قائداً للقوات المشتركة. وكان موسكاليوف قد تولى المنصب في مارس 2022، بعد فترة قصيرة من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. وتأتي هذه الخطوة في ظل قتال كثيف في شرق أوكرانيا، خاصة بالقرب من باخموت، البلدة ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة دونيتسك، التي تشهد صراعاً منذ أسابيع.

زيارة مفاجئة لوزيرة الخزانة الأميركية إلى كييف

كييف (رويترز)

أجرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين زيارة مفاجئة إلى كييف، أمس، لتأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في مواجهتها ضد روسيا، وتعزيز المساعدات الاقتصادية الأميركية التي تهدف إلى دعم جهود أوكرانيا في الحرب.

والتقت يلين بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين حكوميين كبار بعد أيام من دخول الحرب عامها الثاني، لتؤكد من جديد على المساعدات الأميركية التي وعد بها الرئيس جو بايدن قبل أسبوع في كييف. وقالت يلين لرئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال: «ستساند الولايات المتحدة أوكرانيا طالما اقتضى الأمر ذلك».

وفي لقاء خاص مع زيلينسكي، عُقد بعد ظهر أمس، قالت وزارة الخزانة إن يلين أشادت «بقيادته وتصميمه في مواجهة الحرب الروسية غير القانونية وغير المبررة». وأضافت الوزارة أن يلين رحبت بإجراءات زيلينسكي لتعزيز الحوكمة والتصدي للفساد، وهي الإجراءات اللازمة لضمان إنفاق المساعدات الاقتصادية الأميركية إنفاقاً مسؤولاً.

وقال زيلينسكي على قناته على تيليجرام: «تدعمنا الولايات المتحدة بقوة منذ الأيام الأولى من هذه الأزمة، ليس فقط بالأسلحة، ولكن أيضاً على الصعيد المالي».