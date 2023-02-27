اتفاق بريطاني أوروبي حول أيرلندا الشمالية

لندن (وكالات)

أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، فتح «فصل جديد» في العلاقات بينهما بعد اتفاق الجانبين على تعديل بروتوكول ينظّم التجارة في إيرلندا الشمالية، ويرمي إلى احتواء التوترات التي يؤججها خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي «بريكست».

وجاء التوصل للاتفاق، خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين في ويندسور قرب لندن.

ويأتي التوصل للاتفاق بعد محادثات مضنية، استمرت أكثر من عام حول «بروتوكول إيرلندا الشمالية» الذي أثار توتراً في المقاطعة بعد 25 عاماً على اتفاق سلام تاريخي وضع حداً لنزاع مسلّح استمر ثلاثة عقود.

ويحكم بروتوكول إيرلندا الشمالية الموقع في يناير 2020 انتقال السلع بين هذا الإقليم البريطاني وبقية مناطق المملكة المتحدة. وأيرلندا الشمالية هي المنطقة البريطانية الوحيدة التي لها حدود برية مع الاتحاد الأوروبي.

ولتهدئة الوحدويين في إيرلندا الشمالية كانت لندن قد لوّحت في الربيع الماضي بتعديل أحادي للاتفاق، وهو ما أثار غضب دبلن وبروكسل التي حذّرت حينها من طيف حرب تجارية.

وتحدّث سوناك عن «فصل جديد» على صعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد بريكست، وذلك بعد التوصل لاتفاق ينظّم التجارة في إيرلندا الشمالية، وذلك في مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية التي أشادت بدورها بـ«فصل جديد».