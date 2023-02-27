أميركا تعلن تحويل 1.2 مليار دولار لأوكرانيا

من لقاء وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وفولوديمير زيلينسكي
27 فبراير 2023 23:38
أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي تزور كييف، الاثنين عن تحويل 1,2 مليار دولار لدعم موازنة أوكرانيا لمساعدتها في "الرد على الهجمات الروسية" من خلال تخفيف الضغط عن ماليتها.
بعد أسبوع على الزيارة المفاجئة للرئيس الأميركي جو بايدن، التقت الوزيرة بدورها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأعلنت "تحويل مبلغ إضافي يزيد عن 1,2 مليار دولار".
وقالت في خطاب "هذه هي الدفعة الأولى من نحو 10 مليارات دولار لدعم الموازنة ستقدمها الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة"، قائلة إن "الحفاظ على حكومة فعالة (كان) ضروريا من أجل تمكين أوكرانيا من الرد على الهجمات الروسية".
وأضافت "دعمنا الاقتصادي يسمح للحكومة الأوكرانية والخدمات العامة الأساسية بأن تبقى ناشطة في ظروف استثنائية"، موضحة أن هذه الأموال ستسمح لأوكرانيا بدفع رواتب معلميها وفرق الإطفاء أو حتى مساعدة ملايين النازحين.
وفقا ليلين، قدمت الولايات المتحدة 50 مليار دولار مساعدات "أمنية واقتصادية وإنسانية" لأوكرانيا في عام 2022، مما يجعل واشنطن "أكبر مانح ثنائي" لكييف.
وقالت "سنمارس ضغوطا لتحرك أكبر من جانب حلفائنا وشركائنا".